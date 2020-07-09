Украинцы в этом году женились в пять раз больше, чем разводились - Минюст
18:24, 09 июля 2020Общество
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В период с 1 января по 8 июля.
Иллюстрация / REUTERS
С начала 2020 года украинцы в пять раз больше женились, чем разводились.
Об этом в четверг, 9 июля, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины на своей странице в Facebook.
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"В пять раз больше браков, чем разводов зарегистрировали наши органы государственной регистрации актов гражданского состояния с 01 января по 08 июля этого года", - говорится в сообщении.
Так, по данным ведомства, за этот период было зарегистрировано 65 624 браков. Расторгнуто браков – 12 988.
Напомним, ранее в Минюсте назвали имена, которыми в 2020 году украинцы чаще всего называли своих новорожденных детей.
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