Девушка заявила, что ее уже уволили с работы после скандала.

В Харькове девушка, которая обругала парад вышиванок и назвала его участников "быдлом", необразованными людьми и нацистами, записала видео с извинениями.

Видео опубликовал местный Telegram-канал Харьков 1654.

Девушка заявила, что ее уже уволили с работы из-за полученной "славы".

"Я действительно очень резко высказалась, я искренне хочу попросить прощения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, скольких людей я обидела. Оставшись без работы и получив большое количество хейта, я сполна поплатилась за свои действия", – сказала она.

Также девушка отметила, что "такого больше не повторится".

Что о ней известно

Благодаря заметкам и комментариям в местных телеграмм-пабликах стало известно, что "антипарадницей вышиванок" стала уроженка села Ртищевка Чугуевского района Харьковской области Евгения Б*, 1995 года рождения. Девушка училась в университете им. Каразина на факультете международных отношений, но учебу так и не закончила, и диплом не получила, пишет ТСН.

Что произошло

21 мая в сети появился ролик, на котором харьковчанка во время городских празднований Дня вышиванки назвала участников шествия "необразованными людьми" и посоветовала им тратить время на книги и восстановление экономики.

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Автор: Олег Давыгора