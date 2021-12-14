Беглецов искали правоохранители трое суток, а нашли их волонтеры.

Двое детей украли авто у приемного отца и сбежали из дома в Сумской области. Беглецов нашли в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

"В пятницу, 10 декабря, в дежурную часть отделения полиции № 1 (г. Тростянец) поступило сообщение от местной женщины о том, что ночью ушли из дома и не вернулись ее приемные дети в возрасте 10 и 15 лет. Также из гаража заявительницы скрылся автомобиль "Форд Фокус", - говорится в сообщении.

Трое суток правоохранители опрашивали друзей беглецов, проверяли места, где они могли бы быть и проверяли видео из камер видеонаблюдения. Найти детей смогли волонтеры в 120 километрах от дома - в метро на железнодорожном вокзале Харькова

Читайте такжеПод Киевом водитель остановил движение на трассе ради спасения собак: появилось трогательное видеоПобег организовал 15-летний подросток якобы из-за того, что приемный отец отругал за разбитый телефон. Он прихватил банковские карты, деньги, младшего брата и авто приемного отца. За руль парень сел впервые в жизни и смог проехать 60 километров, пока не застрял в поле возле Богодухова. В авто посреди поля они провели двое суток. До Харькова дети добрались автостопом.

"Я мечтал водить еще с 13 лет. Все время скачивал разные программы, учил разные знаки, видео смотрел и у папы видел, как он этим всем управляет. До этого ни разу не садился за руль. Мы дождались ночи, убежали через окно и сели за машину и уехали", - рассказал подросток.

Сбегают дети уже второй раз, поэтому будет решаться вопрос о том, что дальше с ними делать.

ДТП со школьником в Луцке - что известно

12 декабря около 14 часов на проспекте Соборности 16-летний водитель за рулем авто Renault Megane убегал от экипажа полиции, игнорируя требование об остановке.

Машина проехала на красный свет светофора и въехала в людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Потом авто врезалось в дерево.

В результате аварии в Луцке пострадали шесть человек, в частности, 39-летняя местная жительница – она попала в реанимацию.

После ДТП в Луцке водитель иномарки и его двое пассажиров пытались убежать, но их задержали. Несовершеннолетнего водителя отправили в изолятор.

Правоохранители выяснили, что водитель машины и его пассажиры учатся на первом курсе Луцкого высшего профессионального училища, и их семьи не находятся на учете службы по делам детей.

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Автор: Анастасия Горбачева