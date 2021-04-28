Отмечается, что в течение 21 – 27 апреля количество новых обнаружений в день стабильно уменьшается.

Вероятнее всего, что Украина уже прошла пик летальных случаев, связанных с пандемией COVID-19. Ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Украинские ученые отметили, что такую предварительную гипотезу позволяют сформировать данные Минюста. Об этом говорится в сообщении на сайте НАН Украины.

Читайте такжеВ Украине осенью и зимой смертность от гриппа и пневмонии выросла втрое (инфографика)Там отметили, что в течение 21 – 27 апреля количество новых обнаружений в день стабильно уменьшилось - около 260 случаев в сутки или 14% за неделю.

"Началось также уменьшение количества новых летальных исходов, но со значительно меньшим относительным темпом убывания", – отметили в НАН.

"Промежуточное обновление данных позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля", – пояснили ученые.

Кроме этого, они обратили внимание и на то, что пик числа летальных исходов в первой декаде апреля был незначительно выше 400 случаев.

По данным НАН, по состоянию на 27 апреля среднее количество:

новых случаев за последнюю неделю - 10 899 в сутки;

новых летальных исходов - 369 в сутки;

положительных ПЦР-тестов - 8960 в сутки.

COVID-19 в Украине:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко