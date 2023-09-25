Ситуация с военным НДФЛ может стать катализатором недовольства Гетманцевым на высоких щеблях власти.

Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики, которым руководит народный депутат Даниил Гетманцев, самоустранился от решения проблемы адекватного условиям войны распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 24 канала.

"Позиция очень удобна: не брать на себя ответственность за решение потенциально непопулярной, но крайне неотложной в условиях войны проблемы. Зато сосредоточиться на "благодарных", с точки зрения пиара, темах", - говорится в статье.

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Проекты закона об изменениях в механизме распределения НДФЛ военных и силовиков между местными и государственным бюджетом были представлены правительством и бюджетным комитетом в авральном режиме, поскольку другой комитет - по финансам, налоговой и таможенной политике - не выполнил своей миссии и не подготовил вовремя нужные изменения.

"Не исключено, что именно ситуация с военным НДФЛ, если законодательное оформление зайдет в тупик, может стать катализатором недовольства Гетманцевым на высоких ступенях власти. А значит, его игра может стать проигрышной", - говорится в статье.