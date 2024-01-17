В ноябре 2023 года в Гостаможслужбу Украины поступило письмо Национального антикоррупционного бюро Украины относительно возможного вывоза за пределы таможенной территории Украины валютных ценностей с нарушением таможенных правил. Согласно предоставленной информации, лицами, указанными в приложении к письму, осуществлялся вывоз из Украины в республику Польша валютных ценностей в сумме, превышающей 100 тысяч евро, сообщает издание "Антикор".

Журналисты отмечают, что среди указанных фамилий - бывший налоговик времен Януковича Юрий Атаманюк, который, по данным польских таможенников привез в Польшу почти 3 миллиона долларов наличными.

Издание пишет, что согласно официальной биографии, Юрий Атаманюк более 20 лет непрерывно проработал в системе налоговой милиции: начинал в Винницкой и Ровенской областях.

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"В 2001-2005 годах - первый заместитель начальника ГНИ в разных районах Киева, 2005-2010 гг. – заместитель начальника управления налоговой милиции ГНА в Киеве, последние пять лет – первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции ГНС Украины. Также имеет звание генерал-майора налоговой милиции", - утверждает "Антикор".

Журналисты также сообщают, что в 2015 году Юрия Атаманюка люстрировали в соответствии с законом "Об очищении власти" - ему запрещено приближаться к госслужбе до 2025 года. С тех пор он с 2015 года был первым вице-президентом ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

"Антикор" отмечает, что "за время 20-летней непрерывной работы в системе налоговой милиции он приобрел большое состояние".

"В частности, в собственности люстрированного генерала налоговой милиции и его ближайших родственников находится более полусотни объектов недвижимости, и успешных бизнесов в сфере недвижимости", - сообщает СМИ.