Ширяев подозревается в преступлении, которое произошло 19 марта 2021 года.

Координатора ОО "Патриоты – За жизнь", которую связывают с депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой, Олега Ширяева подозревают в хулиганстве и избиении мужчины в Харькове весной 2021 года.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на брифинг начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина.

Мужчина также причастен к координации силовых групп, которые следили за людьми с проукраинской позицией.

Ширяев подозревается в преступлении, которое произошло 19 марта 2021 года. Тогда в Харькове жестоко избили мужчину, которого нападавшие считали связанным с движением "Азов", видео преступления выложили в сеть. Сам Дудин не дал однозначного ответа, причастен ли Ширяев именно к этому событию.

Читайте такжеСтало известно, как мужчина с гранатой пробрался в здание правительства"Очень откровенно, очень дерзко били мужчину и отмечали, что он имеет отношение к "Азову", до тех сил, которые осуществляют защиту суверенитета нашего государства с 2014 года", — добавил Дудин.

Причастность Ширяева, по словам руководителя Управления, подтвердил водитель потерпевшего.

"(Ширяеву) было объявлено подозрение. То есть к одному эпизоду, который у него был, если я не ошибаюсь, в 2018 году, есть эпизод, который произошел в 2021 году. Ширяев создал группу из подконтрольных себе лиц, которые получали фактически заработную плату за то, что выполняли те или иные задачи. Из того видео, материалов, что мы имеем, о чем мы можем говорить, это дестабилизация ситуации в Харьковском регионе", — сообщил начальник УСБУ.

Во время обысков силовики изъяли бланк с фото 6 представителей "Нацкорпуса". В документе говорилось, что в Киеве, Полтаве, Северодонецке, Харькове и Днепре должны быть в постоянной готовности группы из трех-пяти человек.

Мотивы нападения 19 марта начальник УСБУ объяснил так: "Они ожидали, что будет ответ. Для чего? Чтобы в политическом контексте рассказать о том, обосновать свое существование перед политической партией, которую они представляют (название партии Дудин не назвал — Суспільне), и рассказать о том, что в Украине есть фашизм, нацизм, граждан Украины притесняют. Это группы, которые работали на дестабилизацию".

"И после этого можно заявлять — на территории Российской Федерации, других стран о политическом давлении и несостоятельности защиты Украиной политических прав и свобод граждан. Это фактически была провокация", — говорит Дудин.

Ширяева задержали в ночь на 6 июля. Как сообщили в прокуратуре, это связано с якобы его неявкой к следователю по делу 2018 года о рейдерском захвате элеватора на Харьковщине, в которой он является подозреваемым.

Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кто такой Олег Ширяев

Олег Ширяев - бывший доброволец батальона "Азов", глава "Восточного корпуса". В 2017 он вышел из "азовского движения". В "Национальном корпусе" уверяют, что Ширяева выгнали из организации якобы из-за его жажды денег.

После выхода Ширяева из "Национального корпуса" между ним и националистами произошел конфликт вокруг фермерского хозяйства.

Автор: Яна Ставская