Ширяева судят по делу 2018 года о рейдерском захвате элеватора на Харьковщине, в котором он является подозреваемым.

Суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июля координатору ОО «Патриоты - За жизнь» Олегу Ширяеву.

Об этом hromadske сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Правоохранители задержали Ширяева ночью. Как сообщили в прокуратуре, это связано с якобы его неявкой к следователю по делу 2018 года о рейдерском захвате элеватора на Харьковщине, в которой он является подозреваемым.

"Еще в 2018 году ему было объявлено подозрение. Он не являлся на вызовы следователя для ознакомления с материалами дела, был объявлен в розыск и задержан по ходатайству о принудительном приводе для избрания меры пресечения», - сообщил Чубенко.

Мужчину взяли под стражу до 12 июля, поскольку именно тогда истекает срок досудебного расследования по делу.

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Кто такой Олег Ширяев

Олег Ширяев - бывший доброволец батальона «Азов», глава «Восточного корпуса». В 2017 он вышел из «азовского движения». В "Национальном корпусе" уверяют, что Ширяева выгнали из организации якобы из-за его жажды денег.

После выхода Ширяева из «Национального корпуса» между ним и националистами произошел конфликт вокруг фермерского хозяйства.

Захват элеватора на Харьковщине в 2018 году

Как рассказывали фермеры и говорится в материалах дела, 8 сентября 2018 года группа из 150 человек в балаклавах заехала на территорию элеватора, который принадлежит ФХ «Строгого О. Ф.» На Харьковщине.

11 сентября на элеваторе произошла драка с применением травматического оружия, в которой приняли участие несколько десятков человек. Пострадали семь человек, среди которых сотрудник районной полиции. Тогда задержали 55 человек, 22 из них сообщили о подозрении.

Сам Олег Ширяев не признает вменяемые ему преступления и обвиняет «Национальный корпус» в провокациях.

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Автор: Денис Прядко