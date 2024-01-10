По мнению военного, законопроект можно принимать за основу, если доработать два важных момента.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прокомментировал законопроект о мобилизации. По словам военного, он бы уже голосовал за него, как за основу.

В интервью "Украинской неделе" Дикий отметил, что есть два момента, которые надо "допилить" ко второму чтению. Первый - предельные сроки службы во время войны, без которой государство не сможет мотивировать людей воевать.

"В законопроекте предлагают ввести предельный срок службы 36 месяцев. Сейчас такую цифру предлагают для всех. Впрочем, одно дело выполнять важную службу на тыловом складе или в ремонтном батальоне, другое — идти на штурм орковских окопов или отражать штурмы в руинах Авдеевки. Такую норму надо дополнить, например сделать так, чтобы на "нулях" считали день за два. На самом деле не такое большое количество людей воюет на "нулях", - отметил Дикий.

Военный заметил, что армия - это огромный айсберг, а бойцы на передовой - его верхушка.

Второе замечание - это административные взыскания против уклонистов, которые будут налагать непосредственно военкомы. Дикий отметил, что важно прописать механизм быстрого обжалования этих санкций в независимых инстанциях.

"Во-вторых, следует ввести механизм наказания за незаконное наложение санкций. В нынешнем виде это не просто дает пространство для злоупотреблений. Я бы сказал, что военкомов припрашивают к злоупотреблениям", - добавил военный.

Законопроект о мобилизации: что надо знать

25 декабря правительство внесло в парламент законопроект" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" (№10378).

В частности документом предусматривается вручение повесток о вызове в военкомат через "электронный кабинет военнообязанного". Также предлагаются определенные ограничения в отношении уклонистов. Так, им хотят запретить выезд за границу, проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничить право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения и тому подобное.

Альтернативные к правительственному законопроекты внесли народные депутаты Украины Алексей Гончаренко, Георгий Мазурашу и две группы парламентариев. Таким образом, в Верховной Раде есть пять законопроектов о мобилизации – правительственный и четыре альтернативных.

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