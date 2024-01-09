Он подчеркнул, что демобилизация напрямую зависит от мобилизации – кто-то должен прийти на замену.

В случае утверждения демобилизации подавляющая часть военнослужащих останутся воевать. Такое мнение высказал воин ВСУ, народный депутат Украины 7 и 8 созывов Егор Фирсов.

"Для военных есть важный вопрос относительно закона о мобилизации. Потому что всем военным нужна ясность. Сколько военному, который пошел на фронт добровольцем, и который доживет, придется воевать? Людям нужно отдыхать, обновляться. Когда подразделение свежее, то оно показывает гораздо большую боевую эффективность. Когда подразделение деморализовано и утомленное войной, окопами и обстрелами, то трудно чего-то ждать от военного. Поэтому всем, кто на фронте, важно сказать: потерпите, вам еще воевать год, два, три, больше, неважно. Важна какая-то ясность и перспектива", – объяснил он в эфире "Эспрессо".

Он подчеркнул, что демобилизация напрямую зависит от мобилизации – кто-то должен прийти на замену. Однако важным вопросом является и качество подготовки новых бойцов, добавил Фирсов.

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"Ребятам не очень хочется держать позиции, а потом, чтобы кто-то неподготовленный сдал эти позиции. Более того, если завтра обеспечить демобилизацию и сказать: ребята, кто хочет идите домой, то не думаю, что огромное количество солдат уйдет. Значительная часть ребят останутся в ВСУ. Они уже нашли себя, они стали профессиональными воинами. Но хотелось бы какую-то ясность услышать от государства", – констатировал Фирсов.

Демобилизация в Украине: что известно

В декабре 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что вопрос демобилизации может подниматься лишь после того, как закончится война. В то же время он подчеркнул, что в Минобороны разработали решение, которое позволит украинским защитникам получить "передышку".

Между тем секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил с инициативой законодательно закрепить механизм демобилизации через определенный срок службы. Этот вопрос также затрагивается в законопроектах о мобилизации, зарегистрированных в парламенте – правительственном и четырех альтернативных к нему.

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