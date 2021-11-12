Около пяти десятков членов Национального корпуса требуют от СБУ расследовать государственную измену народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Юрия Бойко, Ильи Кивы, а также Олега Волошина и Юрия Загороднего.

Национальный корпус провел митинг возле главного офиса Службы безопасности Украины с требованием возбудить дела "нардепов-коллаборантов".

Как заявил журналистам руководитель киевской ячейки Национального корпуса Даниил Брусов, сейчас у власти нет политической воли привлечь к ответственности этих депутатов-коллаборантов за сотрудничество с врагом – Российской Федерацией.

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"Зато есть политическая воля преследовать волонтеров, добровольцев, патриотов, националистов вместо того, чтобы бороться с теми, кто пытается уничтожить страну изнутри. Поэтому отсутствие политической воли - это единственная причина, почему мы не можем побороть пятую колонну", - сказал он.

По его словам, цель акции - обратить внимание Службы безопасности на эту проблему.

"Мы также сегодня утром завезли свое требование в Офис генерального прокурора, чтобы они совместно с ГБР возбудили дело против коллаборантов, а от СБУ мы хотим, чтобы они также обратили внимание на эти лица, потому что эти люди подрывают суверенитет и целостность государства изнутри. Я говорил о Викторе Медведчуке, Рабиновиче, о Киве, о Загороднем, Бойко и Волошине. Мы требуем, чтобы СБУ следила за деятельностью этих людей, и если бы была политическая воля, то были бы уже конкретные действия против их антигосударственной деятельности", - сказал Брусов.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум активным участникам акции возле Офиса президента 14 августа.

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Автор: Дмитрий Хилюк