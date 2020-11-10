Последняя дорога Василия Омеляновича из Антарктиды домой выдалась долгой из-за коронавирусного карантина и международных бюрократических формальностей.

В понедельник, 9 ноября, в городе Малин на Житомирщине провели в последний путь участника 25-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василия Омеляновича, который ушел из жизни 8 мая на станции «Академик Вернадский».

Читайте такжеНа украинской антарктической станции покончил с собой поварОб этом сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ).

Отмечается, что на похоронах собрались несколько десятков полярников разных поколений, родственники и друзья Василия.

«Василий Омелянович был участником четырех украинских антарктических экспедиций. Впервые работал на «Вернадском» в 16-й УАЭ, в 2011-2012 годах, затем снова и снова возвращался на Антарктиду – принимал участие в 18-й, 20-й и 23-й УАЭ. Нынешняя экспедиция должна была стать его пятой зимовкой на ледяном континенте», – рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

В центре добавили, что последняя дорога Василия из Антарктиды домой выдалась длинной – она длилась несколько месяцев из-за коронавирусного карантина и международных бюрократических формальностей.

«Тело находилось в чилийском городе Пунта-Аренас, пока судмедэксперты этой страны ждали поступления из Украины биометрических данных Василия Омеляновича, а авиакомпании ожидали ослабление карантина и возобновление регулярных рейсов. Наконец, 9 ноября наш коллега получил вечный покой», – говорится в сообщении.

Самоубийство полярника: что известно

О самоубийстве Василия Омеляновича стало известно 9 мая.

Предварительно сообщалось, что он покончил с собой из-за личных проблем.

Коллеги знали его как очень спокойного, взвешенного, доброго человека, настоящего профессионала.

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Автор: Катерина Шварц