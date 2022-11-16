Также обсуждено усиление защиты объектов критической инфраструктуры и повышение эффективности работы противовоздушной обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 ноября, провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации территорий Украины.

Как говорится в сообщении на сайте ОП, участники проанализировали информацию о характере повреждений, нанесенных недавними российскими ракетными ударами, и рассмотрели ход ликвидации последствий этих террористических атак.

Также было обсуждено усиление защиты объектов критической инфраструктуры и повышение эффективности работы противовоздушной обороны Украины.

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Кроме того, члены Ставки рассмотрели прогнозы по развитию оперативной обстановки на фронте с учетом изменений на южном направлении.

"Были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации украинских территорий. Отдельно были проанализированы темпы и объемы ремонта техники и вооружения и обеспечения войска всем необходимым для прохождения зимнего периода", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, ранее сегодня по итогам заседания Ставки секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина выступает за совместное с партнерами максимально детальное изучение инцидента с падением ракеты на территории Польши. Также Украина ожидает от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО.

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