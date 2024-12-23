На устранение повреждений костела Святого Николая понадобится не менее 30 млн грн

Специалисты Украинского Международного Института Восстановления (УМИВ) провели осмотр Костела Святого Николая после ракетного удара: определены первоочередные противоаварийные работы.

Об этом сообщил председатель УМИВ Виталий Молочко. В 2023-2024 годах специалисты УМИВ проводили детальное обследование технического состояния фасадов и кровли здания, особое внимание было уделено декоративным элементам фасадов. К сожалению, события, которые произошли 20 декабря имели существенное влияние на состояние памятника. Был почти полностью разрушен витраж главного фасада, состояние элементов фасада значительно ухудшилось.

Специалисты УМИВ оперативно зафиксировали все повреждения, составили акт осмотра и дефектный акт. На основе полученных данных был сформирован перечень первоочередных противоаварийных работ, которые необходимо выполнить для обеспечения безопасности и сохранения этого уникального архитектурного памятника.

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Эксперты определили перечень первоочередных противоаварийных работ:

1. Все поврежденные элементы фасада требуют дополнительной фиксации, элементы, которые полностью потеряли свою целостность должны быть демонтированы, соответственно замаркированы и храниться для возможности дальнейшего восстановления на следующих этапах ремонтно-реставрационных работ.

2. Выполнение ремонта бетонных элементов фасадного декора (дополнение вывалов) на горизонтальных и наклонных плоскостях, с целью предотвращения замокания и дальнейшей коррозии элементов армирования;

3. Ремонт и инъектирование волосяных трещин на горизонтальных и наклонных плоскостях фасадных элементов;

4. В местах, где невозможно выполнить фиксацию аварийных элементов декора и в местах деструктированных элементов фасадных скульптур выполнить защитные навесы или установить "улавливающие" сетки для обеспечения безопасного пребывания посетителей и обслуживающий персонал костела, и прохожих.

5. Восстановление и частичный ремонт утраченных металлических элементов покрытия крыши башен главного фасада;

6. Восстановление и частичный ремонт утраченных и поврежденных элементов керамического покрытия основной части здания;

7. Ремонт и усиление дополнительными элементами деревянных конструкций кровли башен главного фасада;

8. Установка временных светопрозрачных конструкций поврежденных витражей и окон главного фасада костела. Все поврежденные элементы центрального витража должны быть тщательно замаркированы и сохранены для дальнейших исследований и восстановления.

Общая стоимость первоочередных работ оценивается в 30 миллионов гривен.

Специалисты УМИВ отмечают, что противоаварийные работы - лишь первый этап в длительном процессе спасения Костела Святого Николая. Зв словам Виталия Молочко, памятник требует комплексной реставрации, которая будет учитывать как технические, так и художественные аспекты. Для этого уже сформирована экспертная группа, которая будет заниматься научно-исследовательскими работами и разработкой проекта реставрации.

20 декабря 2024 года в результате ракетного удара России по Киеву пострадала одна из достопримечательностей столицы - Костел Святого Николая, который является памятником архитектуры национального значения. Мощная взрывная волна от падения ракеты "Кинжал" нанесла значительные повреждения фасаду, витражам, кровельным конструкциям и декоративным элементам.