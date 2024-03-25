В результате положительного решения по иску Украине придется выплачивать немалую компенсацию, говорит эксперт.

Из-за бездействия украинских следователей после задержании бывшего руководителя киевского офиса "ПриватБанка" Сергея Волкова Украину может ждать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом написал политтехнолог Алексей Голобуцкий, отмечая, что Волков - инсулинозависимый диабетики и онкобольной, которому после задержания ограничили доступ к глюкометру и лекарствам. Напомним, Волкова подозревают в завладении средствами "ПриватБанка" в размере 5,7 млрд грн.

"Там еще и с доказательствами все примерно так же, как у Коломойского: хотя бы теоретически может иметь дело только с 1 из 8 указанных следствием эпизодов, все 4 обвинительных утверждения свидетелей сами же свидетели отрицают в других показаниях, ни одной копии документа о "незаконной" банковской операции и обвинения в нанесении банку ущерба при том, что по факту своими деньгами распоряжался клиент, а банк получил с того полностью законную комиссию. То есть, опять ничего не подготовлено, ничего не обосновано, но бегом задержан фигурант резонансного дела - очевидно, для создания впечатления "упорного труда" расследователей. Тогда никак подготовленное дело рассыпается в руках", - написал Голобуцкий.

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Политтехнолог добавил, что прокурор обосновал содержание под стражей Волкова тем, что продлены сроки досудебного расследования и продолжаются следственные действия.

"Еще раз: показаний нет, доказательств нет, экспертиз нет, то есть, по факту, официальных обвинений тоже нет, все только готовится - но лицо уже задержано по отсутствующему пока нормально подготовленному делу. Авансом, так сказать", - написал Голобуцкий.

Он убежден, что при таких обстоятельствах дело Волкова может оказаться в ЕСПЧ и Украину могут обвинить в "организации пыток" поскольку "за решетку отправлен инсулинзависимый диабетик". В результате положительного решения по иску Украине придется выплачивать немалую компенсацию.

"Просто попробуйте прикинуть, сколько из нашего бюджета взыщут по решению международной инстанции из-за ограничения доступа диабетика к глюкометру и инсулину во время задержания (безосновательность которого уже фактически зафиксировал прокурор своим заявлением) в проваленном в итоге деле", - написал Голобуцкий.

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