В Хмельницкой области приговорили к тюремному заключению мужчину, который не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения боевой повестки.

Как говорится в приговоре Теофипольского районного суда от 18 ноября, в апреле ранее судимый мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным по состоянию здоровья, кроме службы в десантно-штурмовых войсках. Ему вручили боевую повестку и обязали 7 мая прибыть в ТЦК для дальнейшей отправки в воинскую часть.

На судебном заседании мужчина лишь частично признал свою вину. По его словам, он не прибыл в ТЦК, потому что работники военкомата обещали приехать и забрать его. Сам он такой возможности не имел, потому что автобусы не ходят. Офицер отделения учета мобилизационной работы сказал суду, что мужчине никто не обещал, что его заберут работники ТЦК.

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"Подсудимый по месту жительства характеризуется посредственно. Обстоятельства дела и личность подсудимого, с учетом содержания досудебного доклада, дают суду основания считать, что исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества", - говорится в решении суда.

Отмечается, что в марте этого года мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы по части 1 статьи 121 (нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Тогда его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Теперь суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору, срок увеличили до шести лет.

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