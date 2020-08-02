Мать лечила дома: на Харьковщине умер 12-летний подросток, который болел ангиной

Мальчик потерял сознание, после чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы.

Полиция выясняет обстоятельства смерти 12-летнего мальчика в Изюмском районе Харьковской области.

Читайте такжеНе дождался медиков: киевлянин умер на пляже из-за незаконного шлагбаума (фото)Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

"1 августа в 23:05 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от врача о том, что в приемное отделение доставили 12-летнего мальчика без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Мать мальчика рассказала, что он болел ангиной. Лечила женщина его дома, в медицинские учреждения за помощью не обращалась.

Внезапно мальчик потерял сознание, после чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы.

Медики констатировали смерть ребенка.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, проводится проверка.

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