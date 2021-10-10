Порядок обеспечивали десятки полицейских.

Стычки произошли возле дома пятого президента Украины Петра Порошенко в Козине. Участники протеста якобы хотели прорваться на частную территорию

Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook.

По данным правоохранителей, в селе Козин прошли акции двух общественных организаций с разными политическими взглядами. В какой-то момент между участниками акций произошел словесный конфликт, "который полицейские быстро прекратили".

Читайте такжеГосизмена Медведчука: Баканов рассказал, как высшие должностные лица "возили чемоданы" с деньгами террористамВ свою очередь Геращенко заявила, что между протестующими произошли стычки, в которых якобы участвовали несовершеннолетние. В связи с этим политсила Порошенко потребовала от советника-уполномоченного по правам ребенка Дарьи Герасименко "обезопасить несовершеннолетних от участия в провокациях".

Как ранее сообщал УНИАН, полиция Киевской области обеспечивает правопорядок во время мирной акции в селе Козин Обуховского района. На месте происшествия публичный порядок обеспечивают более 60 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев.

Автор: Анастасия Горбачева