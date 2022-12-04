В первых числах декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении в действие решения СНБО, касающегося, в частности, запрета деятельности религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. Следовательно, Кабмин должен в следующие два месяца подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций. Однако если внимательно взглянуть на точную формулировку решения СНБО, в нем не говорится об "исключении возможности деятельности УПЦ МП" хотя и понятно, что больше всего вопросов будет именно к ним.

Стоит отметить, что законодателям придется четко прописать в будущем законе, что же именно подразумевается под термином "исключить деятельность".

Запретить деятельность РПЦ в Украине не получится

Запретить? Это очень интересный юридический термин. В решении СНБО четко указано, что закон должен соответствовать нормам "международного права в сфере свободы совести и обязательств Украины в связи со вступлением в Совет Европы". Исходя из этих норм, следует понимать: запретить деятельность РПЦ в Украине в том смысле, что они полностью потеряют возможность находиться в нашей стране и проводить богослужения, не получится.

Украина является правовым государством. И сегодня действующее законодательство не содержит четкого и рабочего инструмента для запрета той или иной религиозной организации. Есть только возможность снятия церкви с государственной регистрации. Но это не значит, что эта организация не может в дальнейшем проводить свою религиозную деятельность.

Более того, согласно действующему законодательству, религиозная организация вообще может не иметь статуса юридического лица. То есть она может лишь сообщать государству, что ведет свою деятельность в Украине.

Власть меняет свою политику в отношении церквей

Впрочем, сейчас главное - сам факт такого решения СНБО. Если абстрагироваться от содержания документа, то решение – четкий сигнал обществу о том, что власть меняет свою политику в отношении церквей, имеющих руководящий центр на территории РФ. То есть это очень весомый и очень серьезный посыл.

С 1 декабря 2022 года мы четко понимаем, что протекторат власти не действует для УПЦ МП.

И, к сожалению, втянувшись в эпопею с новым законом, теряем, минимум, полгода. Хотя украинцам совершенно не важно, каким законом будет запрещена деятельность РПЦ в Украине, главное — результат.

Затягивание времени сейчас нужно только Московскому патриархату. Это позволит религиозным организациям изменить исходные условия. Например, Старообрядческая церковь также должна была вносить изменения в уставы, поскольку имеет руководящий центр в Российской Федерации. Недавно они изменили свое название, разорвав отношения с московским центром. Таким образом, сегодня они продолжают существовать в Украине в той же структуре и с теми же людьми. Но мы уже не можем иметь к ним юридических вопросов…

Государственной службе по этнополитики и свободы совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. Однако совсем не факт, что Госслужба по этнополитике сможет прийти к этому выводу. Ведь с сентября 2022 года руководитель учреждения апеллирует к тому, что от 27 мая нет никакой связи между УПЦ и Московским Патриархатом. Если будет признано иное, это будет означать лоббизм этой церкви. Если признать то же самое, окажется, что решение СНБО не имеет отношения к УПЦ МП…

К тому же речь идет только об одном уставе "об управлении", который является частью внутренних документов церкви и даже не регистрируется в госорганах.

Впрочем, относительно нормирования ситуации с УПЦ МП, законодательная база в Украине для этого все же есть. Ее просто нужно было выполнять.

Заключенные между государственными учреждениями и церквями договоры можно расторгнуть уже сейчас, не принимая нового закона. У государства есть возможность это сделать, ведь религиозные организации не выполнили действующий закон о внесении изменений в уставы.

В Украине достаточно возможностей ограничить деятельность УПЦ МП

То есть, если вышеназванный закон не примут, то в Украине достаточно других возможностей ограничить деятельность УПЦ МП. Какие это могут быть меры, кроме расторжения договоров и выполнения закона о внесении изменений в уставы? Речь хотя бы о том, что религиозные организации УПЦ МП в Украине должны быть в конечном итоге деполитизированы, а также лишены своих парамилитарных (военизированных) структур.

Александр Саган, религиовед