По словам адвоката, отчисление из одного вуза и поступление в другой не дают таким студентам права на отсрочку.

Если студент решит перепоступить из одного вуза в другой, он потеряет право на отсрочку от мобилизации, поскольку нарушится последовательность получения образования. Так на вопрос на портале "Юристи.UA" ответил адвокат Юрий Айвазян.

Так, 20-летний мужчина, который сейчас учится на контракте и закончил третий курс, рассказал, что планирует переучиться в другой ВУЗ на ту же или иную специальность на 1 курс, чтобы получить качественные знания, поскольку образование ему предоставили "дистанционно на очень низком уровне". Студент спросил, не нарушит ли он нормы действующего законодательства таким образом.

По словам адвоката, отчисление из одного вуза и поступление в другой не дают таким студентам права на отсрочку.

Видео дня

"В справке из ЕГЭБО будет указано, что вы нарушаете последовательность образования", – пояснил Юрий Айвазян.

Мобилизация в Украине: что нужно знать студентам

Студентам-бакалаврам до момента поступления в магистратуру могут вручить повестку и забрать на службу. Однако после зачисления на дневную форму обучения, человек может подать в ТЦК документы, подтверждающие статус студента, и заявление на отсрочку от призыва. Как пояснил юрист Дмитрий Франчук, мобилизованного могут освободить на основании студенческого статуса.

"Если его зачислят в магистратуру после мобилизации, он может быть освобожден от военной службы на основании его студенческого статуса и отпущен на учебу", – отметил эксперт.

В то же время адвокат Андрей Межирицкий рассказал, что 18-летним студентам, которые выберут заочную форму обучения, стоят на учете призывников и имеют приписное удостоверение, не грозит мобилизация без их согласия.

Вас также могут заинтересовать новости: