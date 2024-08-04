Нардеп отметил, что сейчас в ВР наработан законопроект по этому вопросу.

В Украине запрещено мобилизовать призывников с 18 до 25 лет. Однако сейчас есть некоторое количество граждан до 25 лет, которые, к примеру, отслужили срочную службу и были призваны в 20-21-22 года или же закончили военную кафедру и также призывались.Так народный депутат от фракции Голос, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ответил на вопрос журналистки Radio NV, которая, в частности, рассказала ему, что до принятия нового закона о мобилизации люди до 25 лет были ограниченно пригодными в военное время и непригодными в мирное. Однако, по ее словам, после принятия закона теперь таких граждан могут на законных основаниях мобилизовать.

"Есть эта категория людей, которые получили, например, в 20 лет военный билет, что он ограниченно годен во время военного положения, а непригоден во время мирного, и в армию на срочную службу он не пойдет... Но когда он получает военный билет, он становится военнообязанным. И у нас эти категории не менялись. У нас были военнообязанные и призывники. И после того, как был принят закон, ничего же не изменилось: они были военнообязанные, они продолжали идти в Вооруженные силы. И здесь этот вопрос поставило общество. Некоторые народные депутаты, как [Алексей] Гончаренко, написали изменения в законодательство, чтобы таких людей не призывать. Хотя они являются военнообязанными согласно законодательству", - объяснил Костенко.

По словам депутата, сейчас в комитете по этому вопросу наработан законопроект, который в понедельник будет рассмотрен.

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"В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих военнообязанных, и норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение. Сейчас мы рассматриваем такой вопрос. Это не коллизия, так было и до. Люди имели статус военнообязанных, они пришли и взяли военный билет. А если ты военнообязанный, ты призывной во время действия военного положения. Это не была коллизия, это была норма еще до закона о мобилизации", - подчеркнул нардеп.

В ответ на это журналистка Radio NV подчеркнула, что эту норму не исправили и не сопоставили в соответствии с новым законом о мобилизации, ведь в апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в котором говорится о том, что мобилизовать во время войны могут только с 25 лет.

В то же время Костенко отметил, что были предложения, чтобы вообще не призывать людей до 25 лет.

"По вашим словам, мы могли бы это исправить и, например, не призывать людей вообще до 25 лет, и такие предложения тоже были. Например, офицеров, которые сейчас учатся в высших учебных заведениях, офицеров-курсантов, или тех, кто служили. Мы полностью эти категории, если идти по вашей логике, могли бы вообще убрать, в том числе младших офицеров, командиров взводов, командиров рот, которые сейчас костяк [армии]. Поэтому это просто категория военнообязанных. Сейчас решили заменить норму ограниченно годные, чтобы эти люди не были призваны. Но у нас уже и нет такого понятия, как ограниченно годные. У нас сейчас уже есть годный и непригодный", - напомнил политик.

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