Немецкое издание советует холодной зимой потреблять больше углеводов, и вареники, которым "Гоголь приписывал даже магические свойства", для этого подходят лучше всего

На дворе ужасно холодно. И прогноз погоды оттепели не предвещает. Наоборот, впереди дни, когда термометр покажет 20 градусов мороза.

"Морозило сильнее, чем утром: но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты", - цитирует Der Spiegel "Вечера на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, которого издание называет "выдающимся русским писателем украинского происхождения". Эти слова он написал почти 200 лет назад.

Читайте такжеAtlantic Council: Культурное возрождение Украины-вопрос национальной безопасностиИздание пишет, что в историях Гоголя чудеса и фантастика переплетается с обычной деревенской жизнью, в которой странное становится довольно обычным. И это сопоставимо с отложенной на потом нормальностью в разгар пандемии COVID-19.

"Мороз стал больше, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и хукал себе в кулак, желая хоть как-нибудь разогреть замерзшие руки.(...) Ведьма и себе почувствовала, что холодно, ничего, что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приняв такую позу, будто человек, который мчится на коньках, не сдвинув с места ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу", - цитирует издание Гоголя дальше, добавляя, что Диканька писателя и ее люди были полны безумия и чудес. И ничто уже не будет таким, как раньше.

"Особенно вареники с картошкой - украинское блюдо для души и тела на самом высоком уровне. Вареники - это мягкиа и теплая лесть для желудка, которую с большой преданностью любят не только в Украине, но и по всей России", - пишет Der Spiegel.

Читайте такжеТесто для вареников - как замесить идеальное тесто на воде, кефире и дрожжахКонечно, в гоголевской Диканьке их больше всего любил казак пузатый Пацюк, который, вполне возможно, заключил сделку с дьяволом. Его вареники были заколдованы! Они сами прыгали в рот. Каждый вареник выпрыгивал из миски, падал в сметану, а потом летел прямо в рот Пацюку. Так что все, что ему оставалось - это только жевать и глотать.

Однако, чары вареников, которые также могут быть начинены вишнями, сыром или фаршем (у украинцев очень много рецептов этого блюда), заключаются и в другом. Они приносят двойное утешение, чем картофель и макаронные изделия. Украинские вареники богаты на L-триптофан, который среди всех аминокислот способен мгновенно улучшить человеческое настроение.

Издание описывает рецепт вареников с картофелем: перетертым пюре с добавлением грибов под тонким тестом. Фактически это "углеводы в углеводах". Этим "бомбам настроения" перед употреблением лучше сделать "холодную ванну" из сметаны. И если присмотреться, то они мигом спасут от дрожи из-за морозов.

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Перевод: Лесь Дымань