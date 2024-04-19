Сергей Танчинец поделился, что дочь и сын переедут в Европу.

Известный украинский певец, фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец отказывается комментировать свою личную жизнь. Однако артист поделился известием, что его дети переезжают в Европу.

После начала полномасштабного вторжения бывшая жена Танчинца, Анна, а также его сын и дочь переехали в Японию. Впрочем, уже этим летом 14-летняя Анастасия и 5-летний Лукьян переедут в Испанию:

Договорились, что в этом году, этим летом, наверное, они переедут в Испанию. Там у меня есть друзья, которых я попросил обустроить, подыскать квартиру и так далее. Анна привезет детей в июле и отдаст их мне. Я начну гастроли с ними по бабушкам и дедушкам. Она полетит в Испанию и начнет обустраивать быт, чтобы уже в сентябре дети переехали туда.

Как поделился Сергей, его дочь дистанционно учится в украинской школе и поэтому не привязана к стране или городу. Они пришли к согласию в том, что Анастасия будет жить на две страны: в Испании и Украине. Зато Лукьян посещает школу в Японии. Там он закончит первый класс и продолжит обучение в Испании. В дополнение, Танчинец ответил, вернутся ли в ближайшее время его дети в Украину.

"Скорее всего, наверное, нет. Потому что еще ситуация немножко тяжеловата. Не знаю, люди по-разному могут это воспринимать. Кто-то может меня осуждать, что дети мои не будут жить в Украине. Мы все, родители, ищем для своих детей оптимальные варианты, для того, чтобы точно не беспокоиться о безопасности родных", - добавил певец.

Напомним, ранее лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец закрутил новый роман с пиарщицей.

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