Спикер прокомментировал деятельность блогеров и адвокатов, которые занимаются распространением ложной информации о работе ТЦК.

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин заявил, что слухи о том, что якобы в некоторых селах призывают в армию всех мужчин являются ложными.

Он утверждает, что ТЦК не ставят своей целью мобилизовать жителей сел. В то же время он заявил, что не готов предоставить статистику, какой процент мобилизованных в городах, какой в селах.

"У нас есть Полтавский городской ТЦК, который работает исключительно в пределах Полтавской громады. Я могу объяснить этот факт: когда из небольшого села мобилизуют трех мужчин - это уже гораздо ощутимее, чем когда в городе мобилизуют 100 мужчин. Кроме того, в селе информация распространяется гораздо быстрее, в одном конце села мобилизовали, а в другом конце села уже знают, куда его отправили", - сказал спикер.

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Спикер прокомментировал деятельность блогеров и адвокатов, которые занимаются распространением ложной информации о работе ТЦК.

"Если человек блогер, он умеет разговаривать так, как ему это выгодно. Когда обычный военнослужащий ТЦК, который прошел бои, у которого есть контузии, у которого есть сейчас задача осуществлять мероприятия оповещения, подходит к гражданину и просит показать документы, в ответ слышит, что он не должен, что ТЦК - это частная структура, что ему все равно, потому что так сказали в Tik-Tok или YouTube. И здесь военнослужащий не должен допустить конфликт, это основное", - пояснил он.

Мобилизация в Украине - детали

Народный депутат Украины фракции "Слуга народа" и член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заверил, что никаких идей по снижению возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации ниже 25 лет, нет.

Он рассказал, эти дискуссии не инициируются и не ведутся ни на одном уровне. По его словам, депутаты уже обсуждали вопрос снижения призывного возраста. По мнению нардепа, снизить его до 25 лет - необходимо.

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