На проверку документов имеют право представители Национальной полиции.

В сети не утихают обсуждения случая в Буче Киевской области, когда военные требовали у двух мужчин в кафе документы для проверки.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, настолько законны такие действия военнослужащих, сообщает ТСН.

Он посоветовал просто поблагодарить военных, которые хотят проверить ваши документы на улице или в другом общественном месте, за такое внимание и идти дальше, ведь задерживать вас они не имеют права.

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А вот сотрудникам полиции вы должны предоставить свои документы, если они представятся и сообщат о причинах такой проверки. Кроме того, подчеркнул Кравец, присутствующие часто с полицейскими представители территориальных центров комплектации и соцподдержки неуполномочены на проверку документов. На это имеют право только представители Национальной полиции.

После проверки документов полицейскими представители "военкоматов" могут попросить, чтобы вы явились для уточнения данных или прохождения медосмотра. Но если это не представитель вашего ТЦК, где вы находитесь на учете, вы можете сообщить об этом. После этого вас не имеют права приглашать куда-либо, добавил адвокат:

"В случае, если там другой ЦК хочет пригласить вас куда-либо, говорите: "Извините, я состою на учете в другом ЦК, я не смогу выполнить ваше незаконное требование".

Кто имеет право проверять документы при вручении повестки

Ранее украинцам объяснили, имеет ли право уполномоченный представитель "военкомата" останавливать людей и проверять документы. "Нет. Проверять документы имеют право уполномоченные представители Национальной полиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГМС, Гостаможслужбы и ВСУ, которые определены в приказе коменданта", - заявляли в Минюсте.

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