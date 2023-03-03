Оказывается, представитель ТЦК не имеет права проверять документы.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. По законодательству, военнообязанные должны по вызову, то есть после вручения повестки, явиться в ТЦК для постановки на воинский учет.

Итак, в Министерстве юстиции объяснили, имеет ли право уполномоченный представитель Территориального центра комплектования и соцподдержки (в народе - "военкомата") останавливать людей и проверять документы.

"Нет. Проверять документы имеют право уполномоченные представители Национальной полиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГМС, Гостаможслужбы и Вооруженных сил, которые определены в приказе коменданта", — объясняют украинцам.

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Поэтому и сформировалась практика, когда работники ТЦК совместно с представителями полиции вручают повестки.

Где могут вручать повестки

В украинском законодательстве нет списка мест, где могут вручать повестки, поэтому это может проводиться представителями "военкомата" (ТЦК и СП) где угодно - от рабочего места до метро.

Кто может вручать повестки в Украине

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