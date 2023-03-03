В Украине продолжается всеобщая мобилизация, проводится призыв военнообязанных в ряды Вооруженных Сил Украины на военную службу. Поэтому представители ТЦК и полиции могут останавливать граждан в возрасте 18-60 лет для проверки документов и вручения повесток для уточнения учетных данных.
Как пояснили в Министерстве юстиции Украины, граждане имеют полное право запрашивать у уполномоченного представителя предоставить какие-то его документы, прежде чем показать свои.
По просьбе уполномоченный представитель должен предоставить:
- Служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий его принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта.
- Копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.
- Назвать основание для проверки документов.
Кто имеет право проверять документы при вручении повестки
Ранее украинцам объяснили, имеет ли право уполномоченный представитель Территориального центра комплектования и соцподдержки (в народе - "военкомата") останавливать людей и проверять документы.
"Ни=ет. Проверять документы имеют право уполномоченные представители Национальной полиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГМС, Гостаможслужбы и Вооруженных сил, которые определены в приказе коменданта", — заявляли в Минюсте.