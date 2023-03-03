Граждане имеют полное право запрашивать у уполномоченного представителя предоставить его документы, прежде чем показать свои.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, проводится призыв военнообязанных в ряды Вооруженных Сил Украины на военную службу. Поэтому представители ТЦК и полиции могут останавливать граждан в возрасте 18-60 лет для проверки документов и вручения повесток для уточнения учетных данных.

Как пояснили в Министерстве юстиции Украины, граждане имеют полное право запрашивать у уполномоченного представителя предоставить какие-то его документы, прежде чем показать свои.

По просьбе уполномоченный представитель должен предоставить:

Служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий его принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта.

Копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.

Назвать основание для проверки документов.

Кто имеет право проверять документы при вручении повестки

Ранее украинцам объяснили, имеет ли право уполномоченный представитель Территориального центра комплектования и соцподдержки (в народе - "военкомата") останавливать людей и проверять документы.

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"Ни=ет. Проверять документы имеют право уполномоченные представители Национальной полиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГМС, Гостаможслужбы и Вооруженных сил, которые определены в приказе коменданта", — заявляли в Минюсте.

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