От уплаты аренды освобождены физические лица и физические лица предприниматели, которые были призваны или приняты на военную службу после объявления военного положения.

Кабинет министров до конца 2022 года освободил от уплаты арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества, действующим на 24 февраля, физических лиц и физических лиц предпринимателей, которые были призваны или приняты на военную службу после объявления военного положения.

Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, также до конца года освобождены от уплаты арендной платы лица, использующие имущество, расположенное в административно-территориальных единицах, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции.

До 30 сентября 2022 года освобождены от арендной платы арендаторы, использующие государственное имущество на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города Киева, а также в учреждениях культуры и образования, если объект аренды был передан в аренду на почасовой основе.

Кроме этого, до 30 мая освобождены от арендной платы арендаторы, которые используют государственное имущество на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской областей, а также продлено действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых завершается в период действия военного положения, на период действия военного положения и четыре месяца с даты его прекращения или отмены и тому подобное.

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