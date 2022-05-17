Всего в Украине прошло три волны помилований.

С начала широкомасштабного вторжения России из украинских тюрем освободили 363 человека, которые выразили желание на фронте защищать Украину от оккупантов. После окончания войны помилованных не будут возвращать в тюрьмы.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире информационного телемарафона.

По его словам, всего в Украине прошло три волны помилований.

"363 человека освободили из мест лишения свободы. Такому освобождению предшествовала длительная процедура оценки", – рассказал Малюська.

Он добавил, что выпускали только тех, кто не должен представлять опасности для общества и кто действительно будет задействован в обороне. При этом несколько человек сначала написали заявления, а потом отказались служить:

"Это были единичные случаи. Все остальные оказались в рядах ВСУ или территориальной обороны и защищают наше государство".

"Как правило, это касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе. Поэтому возвращать их назад нет смысла, поскольку они точно потеряли общественную опасность", – добавил Малюська.

Также министр отметил, что четвертая волна помилований пока не ожидается, соответствующих запросов от ВСУ не поступало.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны.

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