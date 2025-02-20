Военная также считает оскорбительным формировать отдельные женские подразделения ВСУ.

Украине нужна милитаризация общества и воевать должны и женщины. По мнению военной, если этого не произойдет, боевые действия сместятся в Тернополь. Такое мнение в интервью "Громадському радіо" высказала и.о. командира 2 батальона 20 полка К-2 Лейла "Сарацин".

"Я думаю, что ее не произойдет, потому что будет социальный резонанс. Но я считаю, что это закономерное решение... Если мы хотим не выгребать вот так постоянно, и не воевать под Тернополем, то мы должны смириться с тем, что нас спасет только тотальная милитаризация и, в том числе обязательная военная служба для женщин", - отметила военная.

Она добавила, что не имеет в виду, что "бегание в посадке" с оружием в руках, которое может иметь большой вес.

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"Есть очень много должностей, на которых женщины могут быть эффективны и выполнять свою работу по уничтожению противника", - уточнила Лейла.

Она считает, что политический лидер, который примет решение об обязательной службе женщин, может поставить "крест" на своей карьере, потому что будет страшный резонанс, и его "забросают шапками".

В то же время Лейла отмечает, что в долгосрочной перспективе это было бы очень правильное решение, и приводит в пример Израиль, которым восхищаются многие украинцы. В частности, его ставят в пример того, как армия такой маленькой страны противостоит огромному враждебному миру.

Также военная отметила, что женщины не должны служить в отдельных подразделениях.

"Честно говоря, для меня "отдельное женское подразделение" звучит неприятно. Это сегрегация нативных американцев... То есть, ты себе играл в песочнице, но вот здесь... Я не вижу ни одного аргумента, почему женщины выделены в отдельное подразделение, это эффективнее и чем это лучше. Если мы хотим реально какого-то равенства, или по крайней мере просто нормализации отношения к женщинам в армии, то нафига делать их дрессированными верблюдами и загонять в отдельный отряд", - подчеркнула Лейла.

Мобилизация женщин в Украине

Ранее старший солдат 1-го отдельного штурмового батальона "Да Винчи" Надежда "Кобра" Соколовская рассказала, есть ли полностью женские подразделения в ВСУ. По ее словам, в украинской армии есть одно такое подразделение.

Она отметила, что за последние годы отношение к женщинам-военнослужащим в украинской армии "совсем немного" изменилось к лучшему. Их начали уважать и принимать наравне с мужчинами, но такое нельзя говорить за все бригады.

Защитница добавила, что женщины на фронте могли бы взять на себя часть работы, чтобы облегчить нагрузку на бойцов-мужчин, дать передышку тем, кто уже три года воюет.

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