По словам Дикого, сейчас средний возраст бойца ВСУ - "это очень сильно за 45, а то и даже 50+".

Оптимальный возраст бойца ВСУ составляет 25-35 лет. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

"По моему мнению, оптимальный возраст именно бойца – это 25-35 лет. Среднее – 30. Это человек, который уже, с одной стороны, психологически взрослый, к сожалению, в отличие от нынешних 18 и 20-летних. Но в то же время это человек, который еще физически здоров, в отличие от 40, 45 и тем более 50-летних", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

По словам Дикого, сейчас средний возраст бойца ВСУ – "это очень сильно за 45, а то и даже 50+".

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"Здесь как раз все в порядке с психологией, все в порядке со способностью удерживать стресс. Но, извините, чисто физически ты не прыгнешь через планку в смысле именно тела. 50-летнее тело – это никак не 30-летнее. А вот что касается психологической готовности, 20-летние еще не готовы в абсолютном большинстве. Есть те, кто готов, но они идут добровольцами. Поэтому на самом деле, если мы нормально выберем 25, 30 и 35-летних, которые едва-едва стали на учет после того, как было изменено законодательство, то у нас просто не возникнет необходимости набирать 18-летних", – резюмировал ветеран АТО.

Мобилизация в Украине: последние новости

В конце сентября ТЦК могут начать присылать штрафы военнообязанным, которые нарушили законодательство о воинском учете. Об этом сказал народный депутат Александр Федиенко. Он отметил, что в законодательстве четко указано, что в течение двух месяцев нужно было обратиться в ТЦК.

Между тем в Верховной Раде готовят законопроект, который позволит командирам воинских частей вербовать добровольцев напрямую, без привлечения ТЦК к этому процессу.

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