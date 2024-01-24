Новую версию документа впоследствии должны рассмотреть народные депутаты.

Министерство обороны Украины подало на рассмотрение Верховной Рады доработанный проект закона о совершенствовании процедур мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Издание также опубликовало ряд скриншотов с ключевыми положениями законопроекта. Если они соответствуют действительности, то Минобороны предлагает следующие изменения в мобилизации и прохождении службы:

четко закрепляется норма об обязанности каждого военнообязанного пройти сверку учетных данных;

обязательное ношение с собой военно-учетного документа во время военного положения;

создание электронного кабинета военнообязанного;

отмена отсрочки по уходу за больными родителями жены (теперь только уход за собственными родителями дает отсрочку);

те, кто отслужил 36 месяцев во время действия военного положения, имеют право на получение отсрочки, которая будет действовать 2 года;

уволенные со службы срочники получают 6-месячную отсрочку от мобилизации;

отмена срочной службы и введение базовой военной службы для лиц до 25 лет, срок службы составит 5 месяцев в мирное время и 3 месяца - в военное (для женщин - по желанию, мужчинам - обязательно);

освобождение от службы для тех, кто вернулся из плена;

отмена категории "ограниченно годных" к военной службе, ограниченно годные должны повторно пройти ВЛК;

1 месяц непрерывного участия в боевых действиях приравнивается к 2 месяцам службы в целом;

после 6 месяцев пребывания "на нуле" военнослужащие должны получить 2 месяца отдыха в рамках ротации;

граждане, постоянно проживающие за границей, тоже должны встать на воинский учет.

Также предполагается, что отсрочка от службы останется для представителей всех трех групп инвалидности.

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Обновлено в 17.33. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич опроверг данную информацию.

"Некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о том, что правительство якобы внесло в Верховную Раду Украины доработанный законопроект по мобилизации и прохождению военной службы. Хочу опровергнуть эти ложные сообщения", - заявил он.

Завитневич подчеркнул, что по состоянию на данный момент никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду Украины не поступало.

"Как только такой документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента", - заявил глава комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

Предыдущий законопроект о мобилизации

В конце 2023 года Кабинет министров подал в Раду законопроект о мобилизации, который предусматривал усиление мобилизационных мероприятий. В правительственном законопроекте нашли много недоработок и в конце концов Кабмин отозвал документ из Рады.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, какие пункты в правительственном законопроекте о мобилизации нарушают права человека. По его словам, нарушением Конституции является добавление ТЦК дополнительных полномочий, а также возможность мобилизации лиц с инвалидностью третьей группы.

Позже стало известно, что Минобороны уже подготовило новую редакцию проекта закона о мобилизации.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев и член этого комитета, депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко заявил, что новый законопроект о мобилизации должно готовить правительство, которое должно коммуницировать с военными, чтобы учесть в документе потребности Вооруженных сил Украины. В то же время он не должен противоречить Конституции и нарушать права человека.

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