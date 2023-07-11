Он говорит, что вручать повестки и вызовы перепоручили ЖЭКам.

Адвокат Роман Симутин проанализировал случай, когда повестку военнообязанному украинцу вручил дворник. В своем YouTube-канале он объяснил, можно ли это считать надлежащим вручением документа.

По его словам, теперь в сообщении о вызове в ТЦК вписывают фразу, что "сообщение и повестка считается надлежащим образом врученными через обслуживающую организацию", то есть ЖЭК.

"А кто у нас работает с людьми и постоянно на виду? Руководители и мастера ЖЭКа? Ага, куда там, этих еще попробуй найди и поймай. Фактически повестку с уведомлением вам вручили через дворника, которому на самом деле некогда голову поднять за работой, не говоря об дежурстве под подъездом для вручения вам вызовов", - возмутился адвокат.

Однако фраза о вручении повесток через ЖЭК лишена логики, убежден Симутин.

"Мало того, эта формулировка еще и свидетельствует против самого же ТЦК, потому что таким образом они документально расписываются, что никакого сообщения человек не получал. Думаю, ставка делается на психологический эффект от получения подобных писем", - говорит он.

Далее адвокат ответил все же на вопрос, может ли дворник вручить повестку?

"С юридической точки зрения - не может, потому что не наделен полномочиями, в отличие от начальника ЖЭКа. Хотя и в этом случае есть куча вопросов, но если вы повестку возьмете и распишетесь – тогда уже нет значения, кто и каким образом ее вручил", - подытожил он.

Кто имеет право вручать повестки в Украине:

сотрудники ТЦК;

уполномоченные лица органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений или организаций, учебных заведений;

ФОПы;

управители многоквартирных домов.

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