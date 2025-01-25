По словам Верещук, более миллиона человек ВВК не прошли и не успеют пройти до указанного срока.

В Украине сроки для перепрохождения ВВК для ограниченно годных граждан продлят. Об этом сообщила в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

"Относительно ограниченно годных есть проблема: по закону все ограниченно годные должны повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года включительно. Иначе штрафы и другие юридические неприятности. На сегодня большинство из них (более 1 миллиона человек!) еще не прошли соответствующие медосмотры. В том числе потому, что не получали вызовов на ВВК, или не могут их получить в ТЦК (потому что там очереди)", - написала она.

По ее словам, очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля.

Видео дня

"Потом (не сейчас) будем разбираться, как так произошло и кто ответственен за неудовлетворительную организацию процесса. Во-первых, вместе с депутатами работаем над внесением законодательных изменений, чтобы продлить срок для повторного медосмотра ограниченно годными. Во-вторых, работаем над нормативными изменениями, чтобы пока не применять штрафы. В-третьих, Минобороны и Минздрав срочно обеспечивают надлежащие графики работы ВВК, чтобы вовремя обработать всех ограниченно годных, а также обеспечивают соответствующие вызовы людей на ВВК", - добавила Верещук.

По ее мнению, "так будет конструктивно, но, все ограниченно годные должны пройти повторный медосмотр, как того требует закон".

ВВК для ограниченно годных - что надо знать

4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно годный" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев для того, чтобы военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов.

Таким образом, военнообязанные граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годный", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Сделать это надо до 5 февраля 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: