Из почти 1,3 тыс преподавателей, которые в этом году выезжали за границу, не вернулся один, из числа студентов - вернулись все.

С 2024 года украинские ребята-студенты и преподаватели могут выезжать за границу, заявил в интервью ZN.UA заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

"Для выезда военнообязанных научно-педагогических работников нужно письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы. С 1 января по 30 сентября 2024 года министерство подготовило 1297 таких писем. За этот период вовремя не вернулся из-за границы только один научно-педагогический работник", - отметил Винницкий.

Относительно студентов-юношей он напомнил, что с начала полномасштабного наступления российских оккупационных войск на Украину они не могли выезжать за границу для участия в международных учебных программах. Однако с 2024 года они получили возможность выезда для обучения в иностранных учреждениях высшего образования.

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По словам заместителя министра образования, украинские вузы с 1 января по 1 апреля 2024 года направили 561 студента за границу для участия в программах академической мобильности, из-за границы вернулись все без исключения мужчины-студенты. Винницкий назвал это очень хорошей статистикой.

Мобилизация в Украине - выезд за границу

Как сообщал УНИАН, после вступления в действие закона о мобилизации в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что правительство может внести изменения в правила пересечения границы.

Вскоре в Кабинете министров Украины заявили, что правила пересечения границы обновлены для студентов. Отмечалось, что стало возможным не только для девушек, но и для парней также выезжать на обучение по программам академической мобильности.

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