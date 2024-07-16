16 июля - последний день для военнообязанных, чтобы актуализировать данные. Если этого не сделать, то последствия будут серьезными.

В Украине действует новый закон о мобилизации, который устанавливает обязанность для военнообязанных граждан актуализировать личные данные. Обновление данных в ТЦК возможно до 16 июля. После этой даты внести изменений уже невозможно, и людям, которые проигнорировали требование, придется столкнуться с последствиями.

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Мобилизация после 16 июля - изменения для военнообязанных

Юристы объяснили, чего ждать после 16 июля. Мужчинам, которые обновили данные в ТЦК, ЦНАП или приложении "Резерв+", начнут приходить повестки на ВВК по указанному адресу проживания. Такие повестки придут не всем, ведь данные актуализировали более 3 миллионов человек, а потребность в мобилизации гораздо ниже.

Призывники, которые обновили данные, могут предъявить электронный документ при проверке полицейскими или сотрудниками ТЦК.

Выезд за границу с 17 июля для военнообязанных разрешен только при условии обновления данных. То есть если мужчина имеет основания для выезда, но не актуализировал данные - пограничники его не пропустят. Женщинам-медикам лучше также иметь при себе такой документ.

Что будет, если не обновить данные в ТЦК

Юристы предупреждают - спрятаться в таком случае не получится: "Стоит ли рассчитывать, что если вы, не обновили данные, то о вас ТЦК ничего не знает или просто забудет? Конечно, нет! Те мужчины, которые не обновили свои данные, будут вызываться в ТЦК по месту прописки. И здесь на помощь работникам ТЦК придут данные демографического реестра или реестра физических лиц налогоплательщиков, к которым они имеют доступ".

Если же у мужчины вообще нет места прописки, то повестку могут вручить на работе, на улице, на блокпосте и т.п.

Если вы не обновили данные, то сведения о вас передадут в единую информационную систему МВД. После этого вы попадете в розыск и в дальнейшем полиция сможет насильно доставить вас ТЦК для обновления данных.

Что будет, если не брать повестку

Повестка на прохождение ВВК после обновления данных приходит на указанный призывником домашний адрес или заказным письмом на почту. Она считается врученной, даже если мужчина отказался её получать или его не было дома. Гражданину дается 14 дней с даты отправления повестки на то, чтобы явиться в ТЦК.

Если повестку проигнорировать, то её вернут в ТЦК и полиция получает право административно задержать гражданина. Если за 5 дней не получится найти нарушителя, то ТЦК ещё раз пришлет заказное письмо о вручении повестки.

В случае повторного игнорирования повестки военкомат в течение 10 дней может через суд ограничить военнообязанного в праве водить автомобиль. И это не единственная проблема нарушителя. Полицейские получат право насильно доставить его в ТЦК.

Что будет, если не платить штраф ТЦК

Штраф за не обновление данных в ТЦК составляет от 17 до 25 тысяч гривен. Увидеть, начислен ли вам штраф, можно через приложение "Дія". Оплата штрафа не освобождает от обязанности прийти в военкомат. Призывник всё равно должен прийти в ТЦК - и если он это не сделает, то штрафы будут накапливаться.

Уклониста добавят в реестр должников, если он не будет оплачивать штрафы. С него принудительно взыщут долг за счет банковских счетов. А если этих денег будет недостаточно для оплаты штрафа, то у должника арестуют жилье и за средства с его продажи аннулируют долг. Арест имущества в военное время возможен, если размер долга достиг 160 тысяч гривен и больше.

Список тех, кого не оштрафуют за не обновление данных в ТЦК, очень короткий. Для этого призывнику нужно доказать, что до 16 июля он не мог выполнить это требование - например, из-за длительной болезни. Каждый такой случай рассматривается индивидуально.

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