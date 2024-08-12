Франчук говорит, что нужно заполнить заявление установленного образца о постановке на воинский учет по новому месту жительства.

Стать на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не по месту жительства возможно, но при определенных условиях. Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук, пишет РБК-Украина.

По его словам, если вы сменили место жительства, то в течение определенного времени (обычно 7 дней) вы обязаны сняться с воинского учета по старому месту жительства и встать на учет по новому.

При том условии, если вы учитесь в другом городе, вы можете стать на учет по месту учебы на период получения образования. Также в некоторых случаях, при условии длительной работы в другом городе, можно стать на учет по месту работы.

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Франчук советует обратиться лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту, где вы планируете стать на учет и предоставить необходимые документы.

Какие документы нужны для постановки на учет:

паспорт гражданина Украины

идентификационный код

военный билет (если есть)

документ, подтверждающий смену места жительства (например, справка о регистрации места жительства)

документ, подтверждающий причину смены места учета (например, справка из учебного заведения, трудовой договор)

Франчук говорит, что нужно заполнить заявление установленного образца о постановке на воинский учет по новому месту жительства. Он предполагает, что вам могут предложить пройти медицинский осмотр для уточнения состояния здоровья.

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Народный депутат Александр Федиенко рассказал, что в конце сентября ТЦК могут начать присылать штрафы военнообязанным, которые нарушили законодательство о воинском учете.

Он напомнил, что в законодательстве четко указано, что в течение двух месяцев нужно было обратиться в ТЦК.

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