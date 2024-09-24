В Украине уже нет обязанности подавать акт ухода для получения отсрочки от мобилизации.

В Украине уже нет обязанности подавать акт ухода для получения отсрочки от мобилизации. Об этом рассказала пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея, сообщает местное издание "Про Все".

Она ссылается на изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

По словам Кривошеи, правом на отсрочку могут пользоваться лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязаннымисвязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы).

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"В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью, а также занятые постоянным уходом за больной женой (мужем) или ребенком", - объясняет пресс-секретарь.

При этом, по ее словам, военнообязанным, которые ухаживают за больным близким родственником больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода другими членами семьи. Однако это не означает, что, например, два брата могут ухаживать за больной матерью и, соответственно, получить отсрочку.

"Военнообязанные, которые обязаны содержать лиц, отмечают в заявлении об отсутствии других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны содержать лиц, а при наличии нескольких военнообязанных - добавляют заявление лица с инвалидностью, в котором указывается фамилия имя и отчество лица, которое лицо с инвалидностью выбирает для осуществления своего содержания. Военнообязанные, занятые постоянным уходом за членами семьи второй или третьей степени родства, также должны подтвердить об отсутствии родственников первой или второй степени родства", - уточнила пресс-секретарь.

Всю предоставленную в документах информацию при оформлении ухода обязательно проверят, говорят в ТЦК.

"При принятии решения о предоставлении отсрочки гражданину с таким основанием, военнослужащие ТЦК проверяют пребывание гражданина на воинском учете, родственные связи военнообязанного и лица, которое в соответствии с законодательством обязан содержать или за которым осуществляет уход, наличие других лиц, место жительства которых задекларировано по адресу места жительства лица, нуждающегося в постоянном уходе, пользуясь имеющимися реестрами и базами данных", - говорит пресс-секретарь.

По ее словам, информация о том, что если человек ни разу не появлялся в ТЦК, он не будет иметь право оформить отсрочку в связи с уходом или содержанием больного родственника неправдива.

"Самое главное, чтобы не было проблем с правилами воинского учета: военно-учетный документ был правильным со всеми актуальными отметками и гражданин не находился в розыске. Если действительно есть законное основание, то гражданин получит отсрочку от призыва на военную службу и будет ее получать в дальнейшем только пока будет основание", - резюмировала Кривошея.

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