30 мая 2023 года народные депутаты приняли законопроект №9281, которым уменьшили предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Что это значит и как отразится на мобилизации?

Для начала стоит объяснить, кто такие призывники и как они "трансформируются" в военнообязанных. Статус призывника получают юноши в год достижения 17-летия. Происходит это в ходе процедуры приписки к призывным участкам в территориальных центрах комплектации и социальной поддержки (военкоматах) и получения соответствующего удостоверения.

В дальнейшем призывник подлежит призыву на срочную военную службу. А после демобилизации со срочной военной службы приобретает статус военнообязанного. Также статус военнообязанного можно получить после прохождения обучения на военных кафедрах высших учебных заведений.

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Конечно, не все призывники по объективным причинам проходят срочную военную службу или учатся на военных кафедрах. Среди таких причин есть и обучение в учебных заведениях без военных кафедр, и состояние здоровья, или даже семейные обстоятельства, которые дают право на отсрочку.

Если же призывник не был призван на срочную военную службу по достижению предельного возраста, определенного законом (сейчас 27 лет), он тоже приобретал статус военнообязанного. Для этого нужно было явиться в территориальный центр комплектации и социальной поддержки, пройти военную врачебную комиссию и получить новый военно-учетный документ - временное удостоверение военнообязанного.

За почти полтора года войны были случаи мобилизации в ряды Вооруженных сил мужчин, имеющих статус призывников

В чем ключевая разница между статусом призывника и военнообязанного? Дело в том, что законодательство в сфере военно долга, мобилизационной подготовки и мобилизации не допускает призыва мужчин из категории призывников на военную службу по всеобщей мобилизации, которая была объявлена с началом полномасштабного вторжения.

Призыву подлежат только военнообязанные, о чем указано как в законе, так и в указе президента Украины об всеобщей мобилизации. Призывники, даже во время военного положения, могут быть призваны исключительно на срочную службу, или попасть в армию путем заключения контракта.

Однако такая ситуация, очевидно, не устраивает государство. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №9281, предпосылками его принятия является именно необходимость расширения мобилизационного ресурса. Это связано с тем, что во время войны призыв на срочную военную службу не проводится. А значительная численность годных к военной службе граждан из числа призывников не может быть привлечена к военной службе по призыву во время мобилизации из-за установленных законодательством ограничений.

Конечно, за почти полтора года войны были случаи мобилизации в ряды Вооруженных сил мужчин, имеющих статус призывников. Однако это, как правило, происходило, по их желанию и массового призыва мужчин в возрасте от 18 до 27 лет не происходило.

Что изменит новый закон? После вступления в силу, все мужчины в возрасте от 25 до 27 лет, которые не проходили военную службу, почти автоматически приобретают статус военнообязанных.

Это означает, что, во-первых, такие мужчины должны явиться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки для замены удостоверений о приписке на временные удостоверения. Без этого документа мужчины не смогут трудоустроиться, поступить в учебное заведение и даже сменить место жительства.Тем, кто не сделает этого добровольно, стоит ожидать повестку.

Во-вторых, такие мужчины сразу после вступления в силу закона могут быть призваны в армию по мобилизации.

Валерий Ефремов, адвокат ЮК "A.S.A. GROUP"