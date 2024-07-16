По словам юристки, для этого нужно оформить ряд документов.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако не всех военнообязанных можно призвать в армию, если они имеют отсрочку. Юрист Тина Клецко отмечает, что в случае оформления отсрочки на основании установления ухода основным необходимым документом является Акт установления факта осуществления ухода, пишет РБК-Украина.

"В вопросе о назначении опекуна на этапе выбора военнообязанного как кандидата опекуна недееспособного лица, необходимо учесть целесообразность назначения именно его, а также, сложились ли между заявителем и недееспособным человеком личные дружеские отношения, есть ли у него другие близкие родственники, которые могли бы выполнять обязанности опекуна", - объяснила специалист.

Поэтому, чтобы получить отсрочку после установления опеки, необходимы следующие документы:

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решение суда о признании лица недееспособным;

решение суда о назначении опекуна.

После этого следующим этапом станет:

написание заявления на предоставление отсрочки от призыва на военную службу;

подача такого заявления (вместе с приложениями, предусмотренными постановлением КМУ №560) в ТЦК и СП - лично военнообязанным лицом.

"Опекунство и факт осуществления ухода служит основанием для отсрочки, поэтому если вы хотите упростить и ускорить процесс, не медлите и обращайтесь к специалистам-юристам", - подчеркнула юрист.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин ответил, станет ли на улице больше патрулей ТЦК после 16 июля.

"До завтра все должны обновить данные. В связи с этим никакого увеличения или уменьшения количества патрулей на улицах не планируется... Количество патрулей, количество групп оповещения зависит от ситуации в настоящее время. Зачем если количество патрулей уменьшится, это не будет означать, что это из-за того, что завершилось обновление данных. Если их количество увеличится, то также не из-за этого", - сказал он.

В то же время президент Владимир Зеленский прокомментировал темпы мобилизации в Украине. По его словам, военный призыв идет по плану, а на новых рекрутов даже не хватает тренировочных площадок.

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