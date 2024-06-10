Он убежден, что такие мужчины не должны вообще возвращаться в Украину.

Военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" рассказал о своем отношении к мужчинам, выехавшим из Украины. В интервью "Украинской правде" он отметил, что его мнение относительно таких людей не изменилось: если уехали - пусть не возвращаются.

Он отметил, что к женщинам и семьям с детьми, которые выехали за границу, у него вопросов нет - они уехали, чтобы сохранить детей от ракетных обстрелов, пусть живут. Вопрос только к мужчинам-уклонистам.

"Если он действительно работает, помогает государству чем-то, то пусть работает, помогает. Но если он просто "снялся за границу", работает, живет, кайфует, при этом хочет иметь и украинский паспорт, при этом хочет, чтобы его обслуживали в сервисном центре - это максимально недостойно как для мужчины", - отметил он.

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Он считает, что у таких мужчин нет мужского достоинства.

"Ты сбежал, проявил трусость, не помогаешь ничем государству, не помогаешь ребятам и еще и хочешь, чтобы государство тебе что-то давало? Что ты сделал для государства? Поэтому пусть лучше не возвращаются тогда. Отказывайся от украинского паспорта и живи дальше, если тебе все равно", - отметил боец.

Мобилизация в Украине - выезд мужчин за границу

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что военнообязанные мужчины с видом на жительство в других странах не могут пересечь границу для выезда из Украины. По его словам, такие граждане Украины исключены из перечня лиц, подлежащих снятию с воинского учета, и вместо этого соответствующим постановлением правительства их обязывают стать на воинский учет.

Кроме того, украинцам, которые находятся за рубежом, и у которых в приложении "Резерв+" после обновления данных появился статус "в розыске" необходимо вернуться в Украину и лично обратиться в ТЦК и СП. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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