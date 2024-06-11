Пограничник может использовать оружие только при определенных обстоятельствах.

Пограничник не имеет права применять оружие, чтобы остановить уклониста, который незаконно пересекает государственную границу.

Об этом сказал военный юрист Роман Лихачев в эфире КИЕВ24. Он отметил, что есть четко выписанные правила, когда пограничник может применить оружие. "Применять оружие можно для отражения агрессии, для помощи в задержании, если у нарушителя также было оружие", - подчеркнул Лихачев. Он отметил, что пограничник точно не должен стрелять в человека для того, чтобы остановить его при попытке незаконного пересечения границы. По его словам, если человек пересекает границу вне пункта пропуска, то можно говорить об административном нарушении. "Здесь... речь идет о составе административного нарушения", - добавил Лихачев.

Он отметил, что по каждому факту использования оружия пограничником происходит обязательная проверка - насколько было целесообразным использование и правильно ли оно было использовано. "Нельзя просто так открывать огонь по людям. Надо четко понять, была ли необходимость в применении оружия. Кроме того важно знать, давалась ли команда на применение оружия пограничнику или он его самовольно использовал", - добавил Лихачев.

Задержание уклонистов

17 мая Государственное бюро расследований (ГБР) задержало пограничника, который накануне застрелил мужчину во время его попытки незаконно пересечь границу.

В пресс-службе ГБР отмечали, что 15 мая пограничники во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией. Они призвали мужчину остановиться, однако он этот призыв проигнорировал.

В ГБР объяснили, что во время преследования беглеца военнослужащие совершили несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Впоследствии они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы.

Один из военнослужащих задержан, готовилось сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса ("превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа").

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