Кабмин принял ряд поправок к мобилизационным процедурам.

Правительство разрешило становиться на воинский учет без личного визита в ТЦК тем украинцам, которые длительное время проживают за рубежом. Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, соответствующие изменения в процедуру Кабмин внес на заседании 7 июня.

"Предусмотрена постановка на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, без личного прибытия в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)", - сообщил он.

Кроме того, правительство предоставило право районным (городским) ТЦК и СП направлять электронные обращения в полицию относительно нарушителей правил воинского учета (210 и 210-1 статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях).

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Еще одной новацией стало исключение из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от мобилизации, заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы).

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, представители Минобороны и ТЦК не явились на заседание созданной в Верховной Раде временно-следственной комиссии относительно возможных нарушений в процессе мобилизации. Как рассказал нардеп Андрей Осадчук, заседание было посвящено случаю, касающемуся смерти 32-летнего военнообязанного, которого доставили в Звягельский ТЦК в Житомирской области.

Как писал УНИАН, если военнообязанный укажет в приложении Резерв+ фейковый адрес проживания, это может иметь негативные последствия для него. В частности ему могут заблокировать банковские счета.

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