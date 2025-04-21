Гладун отметил, что здесь возникает вопрос, как использовать молодежь, потому что все думают, что их сразу отправят на передовую и они там погибнут.

Украинцы, которым сейчас по 18-25 лет, родились в 2001 году, когда в стране как раз был самый низкий уровень рождаемости. Если многие из них погибнут, то в следующих поколениях родится еще меньше людей.

Об этом сказал в интервью РБК-Украина доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Он отметил, что это с точки зрения демографии, но снижение мобилизационного возраста - это дело военных. "Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18-25 летних - тогда надо мобилизовать. Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить?", - отметил ученый.

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Гладун отметил, что здесь возникает вопрос, как использовать молодежь, потому что все думают, что их сразу отправят на передовую и они там погибнут. На самом деле на одного человека на фронте идет тыловое обеспечение 5-6 человек, детализировал он.

"Представьте, что не призвали 20 тыс. человек и из-за этого страну уничтожили. Тогда Россия захватит наши территории, навяжет свое гражданство и нашу молодежь приведет в свою армию, чтобы воевали против нас", - высказал мнение демограф.

Он подчеркнул, что такая ситуация была в ОРДЛО. Там сформировали два корпуса из Донецкой и Луганской областей, их отправили воевать против ВСУ, и тех корпусов уже нет. Поэтому вопрос безопасности должен преобладать, а уже параллельно с этим должны решаться демографические проблемы, отметил ученый.

Демографическая ситуация в Украине

Осенью прошлого года Гладун прогнозировал, что после окончания войны население Украины может снизиться примерно до 30 млн человек. Демограф считает, что экономику страны нужно планировать именно под такую численность населения. Он добавил, что необходимо внедрять меры демографической политики, чтобы улучшить ситуацию.

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