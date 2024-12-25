Закон о мобилизации гласит, что граждане Украины, которые законно получили статус инвалидности, никоим образом не могут быть отправлены на фронт в рамках мобилизации. Более того - у них есть отсрочка от службы. Тем не менее, из-за того что в Украине началась ликвидация МСЭК, будут созданы специальные группы экспертов, которые смогут подтвердить или аннулировать статус.
- Возможна ли мобилизация инвалидов в Украине
- Можно ли служить в армии, если у вас есть инвалидность
- Какая инвалидность освобождает от мобилизации без подтверждения
Возможна ли мобилизация инвалидов в Украине
Мобилизация инвалидов 3 группы, а также второй или первой в нашей стране невозможна - у таких лиц есть законное право на отсрочку. Вне зависимости от установленной группы, с самого начала войны действует такое правило, и нет никаких предпосылок думать, что в январе 2025 года что-то изменится.
Нужно ли идти в военкомат с инвалидностью? Да, такая необходимость существует для некоторых категорий лиц с ограниченными возможностями и соответствующим статусом. Это правило касается тех, кто получил документы об инвалидности после 24 февраля 2022 года. Им нужно пройти перекомиссию и подтвердить статус.
Если у вас уже есть документ об инвалидности, идти в ТЦК не обязательно - можно зарегистрироваться в приложении Резерв+ и получить соответствующий документ онлайн без похода в ТЦК.
Можно ли служить в армии, если у вас есть инвалидность
Осенью 2024 года были анонсы о том, что отсрочку для лиц с инвалидностью 3 группы могут отменить. Этого не случилось, поэтому мобилизация инвалидов 2 группы, а также первой или третьей - это нереальный сценарий на данный момент. Единственный вариант оказаться в рядах ВСУ - подписать контракт добровольно.
Это возможно, если гражданин Украины со статусом инвалидности захочет сам оказаться в Вооруженных Силах. Он должен пройти военно-врачебную комиссию, для того чтобы получить разрешение на службу в связи с состоянием здоровья.
Какая инвалидность освобождает от мобилизации без подтверждения
Из вышесказанного становится ясно, будут ли мобилизовать инвалидов с 1 января 2025 года. Кроме сведений о невозможности таких ситуаций на законных основаниях и наличии альтернативы в виде добровольно подписанного контракта, есть ряд ситуаций, когда инвалидность даже не нужно подтверждать. К ним относятся:
- группа была понижена или повышена;
- в период несения службы человек получил ранения или травмы, приведшие к инвалидности;
- нет кистей, стоп, одного из парных органов;
- диагностированы расстройства психики, онкология, симптомы паралича или церебральный паралич;
- нарушено интеллектуальное или общее развитие.
Эти 4 пункта списка действуют, в основном, для людей с инвалидностью 2 или 3 группы. Первую группу дают вследствие серьезных заболеваний и состояний, несовместимых с несением воинской службы.