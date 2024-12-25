Принудительная мобилизация инвалидов невозможна, но есть один нюанс.

Закон о мобилизации гласит, что граждане Украины, которые законно получили статус инвалидности, никоим образом не могут быть отправлены на фронт в рамках мобилизации. Более того - у них есть отсрочка от службы. Тем не менее, из-за того что в Украине началась ликвидация МСЭК, будут созданы специальные группы экспертов, которые смогут подтвердить или аннулировать статус.

Возможна ли мобилизация инвалидов в Украине

Мобилизация инвалидов 3 группы, а также второй или первой в нашей стране невозможна - у таких лиц есть законное право на отсрочку. Вне зависимости от установленной группы, с самого начала войны действует такое правило, и нет никаких предпосылок думать, что в январе 2025 года что-то изменится.

Нужно ли идти в военкомат с инвалидностью? Да, такая необходимость существует для некоторых категорий лиц с ограниченными возможностями и соответствующим статусом. Это правило касается тех, кто получил документы об инвалидности после 24 февраля 2022 года. Им нужно пройти перекомиссию и подтвердить статус.

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Если у вас уже есть документ об инвалидности, идти в ТЦК не обязательно - можно зарегистрироваться в приложении Резерв+ и получить соответствующий документ онлайн без похода в ТЦК.

Можно ли служить в армии, если у вас есть инвалидность

Осенью 2024 года были анонсы о том, что отсрочку для лиц с инвалидностью 3 группы могут отменить. Этого не случилось, поэтому мобилизация инвалидов 2 группы, а также первой или третьей - это нереальный сценарий на данный момент. Единственный вариант оказаться в рядах ВСУ - подписать контракт добровольно.

Это возможно, если гражданин Украины со статусом инвалидности захочет сам оказаться в Вооруженных Силах. Он должен пройти военно-врачебную комиссию, для того чтобы получить разрешение на службу в связи с состоянием здоровья.

Какая инвалидность освобождает от мобилизации без подтверждения

Из вышесказанного становится ясно, будут ли мобилизовать инвалидов с 1 января 2025 года. Кроме сведений о невозможности таких ситуаций на законных основаниях и наличии альтернативы в виде добровольно подписанного контракта, есть ряд ситуаций, когда инвалидность даже не нужно подтверждать. К ним относятся:

группа была понижена или повышена;

в период несения службы человек получил ранения или травмы, приведшие к инвалидности;

нет кистей, стоп, одного из парных органов;

диагностированы расстройства психики, онкология, симптомы паралича или церебральный паралич;

нарушено интеллектуальное или общее развитие.

Эти 4 пункта списка действуют, в основном, для людей с инвалидностью 2 или 3 группы. Первую группу дают вследствие серьезных заболеваний и состояний, несовместимых с несением воинской службы.

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