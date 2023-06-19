Что касается транспортных средств, то волноваться не стоит: это касается спецтехники, поэтому у населения автомобили не будут изымать.

Адвокат Роман Симутин прокомментировал приказ начальника Ивано-Франковского ТЦК о том, что всем военнообязанным в 10-дневный срок нужно прибыть в военкомат. Также в документе говорится о запрете без разрешения менять место пребывания; необходимость иметь при себе военные билеты, медицинские книжки и документы об отсрочке.

Кроме того, в приказе поручено различным органам власти обеспечить явку военнообязанных, доставку транспорта, розыск граждан и т.п., в объемах, определенных планом мобилизационных мероприятий.

В своем YouTube-канале адвокат объяснил, могут ли издаваться подобные приказы и какая ответственность за их игнорирование.

"Такие приказы - это сборная солянка выдержек из законов и постановлений Кабмина. Поэтому когда меня спрашивают, а могут ли издаваться подобные приказы и насколько это законно – ответ очевиден. Выдали, значит могут и, если откровенно, законным способом. А вот насколько суть соответствует закону - это уже другое", - говорит Симутин.

В то же время юрист отметил, что нигде в нашем законодательстве или постановлениях не указано, что мы должны носить с собой военный билет. То же касается и предоставления разрешения от ТЦК на изменение места регистрации.

"Относительно обязательности ношения медицинских книжек - это уже настоящее ноу-хау, я с таким сталкиваюсь впервые. Как это еще не прописали взять и анализы с баночками?" - возмутился адвокат.

Также он заявил, что нельзя привлечь к ответственности, например, за неношение военного билета. Зато есть ответственность за отсутствие военного билета - штраф.

"Органы власти должны действовать в пределах и в способ, предусмотренный законом. То, что мы наблюдаем в таких приказах и постановлениях, – подмена понятий и превышение полномочий", - подытожил Симутин.

Приказ Ивано-Франковского ТЦК о мобилизации

Раньше был опубликован приказ начальника Ивано-Франковского городского ТЦК о необходимости всем военнообязанным прибыть в городской военкомат в 10-дневный срок. Затем появилось объяснение этого территориального центра комплектования: такой документ выдается каждый раз, когда продлевается действие военного положения и мобилизации.

Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал этот приказ ТЦК и подчеркнул, что это - не повестка, поэтому за его игнорирование ответственность не предусмотрена.

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