Накануне депутаты поддержали законопроект в первом чтении.

Военная полиция будет следить, в том числе, за работниками Территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов в эфире Радио Свобода. Отвечая на вопрос ведущего, будет ли военная полиция следить, в том числе, за работниками ТЦК, он ответил: "Да".

В то же время, его коллега, нардеп от "Голоса", которая входит в комитет по нацбезопасности Соломия Бобровская не уверена, что военная полиция будет выявлять нарушения в ТЦК.

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"Потому что это одна система, вряд ли она будет наказывать сама себя", - отметила Бобровская.

Впрочем, Неклюдов отметил, что накануне депутаты поддержали законопроект только в первом чтении и он не исключает внесения многих правок.

"Там будет очень много правок, и закон изменится", - добавил он.

Военная полиция: что известно

7 июня Минобороны призвало Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроект о военной полиции.

В ведомстве подчеркнули, что создание военной полиции является критически важным для обеспечения правопорядка в ВСУ. В частности, в части соблюдения стандартов НАТО и развития системы, которая обеспечит справедливость и эффективную защиту прав военнослужащих.

"Одним из приоритетов Минобороны является создание всей вертикали военной юстиции: военной полиции, военной прокуратуры и военных судов. Это шаг, необходимый для укрепления обороноспособности нашей страны и обеспечения правопорядка в армии", - отметили в Министерстве.

Верховная Рада 19 июня поддержала законопроект о военной полиции в первом чтении. За принятие документа за основу проголосовали 247 нардепов.

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