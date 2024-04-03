По мнению Ростислава Кравца, снижение призывного возраста может плохо повлиять на украинскую армию и после войны.

Адвокат Ростислав Кравец раскритиковал законопроект о снижении предельного возраста призывников, который накануне подписал Владимир Зеленский.

"Уменьшили возраст до 25 лет. Не на время военного положения, а вообще. А что это дает? Это значительно меньшее количество лиц будут проходить срочную службу, которую скоро назовут базовой. Но от перестановки названий ничего не изменится. Это же наоборот хуже будет, если мы говорим о будущем. Если же мы говорим о военном положении, о том, что сейчас происходит в Украине. Мы хотим людей от 25 лет месяц готовить и куда-то отправлять. Но правильный ли это подход с точки зрения военной подготовки, понимания вообще событий", - сказал адвокат.

Он также заявил, что месяца подготовки для таких мобилизованных будет недостаточно для того, чтобы научить их всем тонкостям ведения войны.

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"Их там месяц будут готовить и отправляют. То есть месяца будет достаточно человеку для того, чтобы быть подготовленным к войне? Военных готовят в специальных военных заведениях годами для того, чтобы человек не только мог стрелять, но и психологически был готов. Информация о том, сколько молодых людей физически не могут выполнять боевые задачи - она вообще имеется в Вооруженных силах? И лица, которые принимают эти законы, вообще имеют представление, что происходит на фронте? Как работает командование, как происходят распоряжения ресурсом на фронте", - заявил Кравец.

Снижение призывного возраста: что известно

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который снижает предельный возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.

Ранее Кравец объяснял, что украинцев до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут мобилизовать только с их согласия. Но если человек имеет статус военнообязанного, то мобилизовать его до 25 лет вполне имеют право.

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