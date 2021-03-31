30 марта Верховная Рада приняла закон о воинской обязанности, которым внесены изменения в 38 законов и 5 кодексов.

В Украине начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета, предполагается также введение электронного военного билета.

Об этом говорится в комментарии министра обороны Андрея Тарана о принятии закона, которым совершенствуются отдельные вопросы выполнения воинского долга.

Как отметили в пресс-службе Минобороны, законом внесены изменения в 38 законов и 5 кодексов Украины.

"Наступил конец эры военкоматов. Вместо них в Украине будут действовать территориальные центры комплектования в соответствии с административно-территориальным устройством государства. В случае обострения ситуации на доукомплектование воинских частей теперь отведены считанные дни, что соответствует требованиям "Стратегии военной безопасности Украины". Создан Единый государственный реестр военнообязанный и начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: е-регистрация, е-военный билет, е-транспорт, е-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили вооруженные силы, но и дали инструменты для введения изменений в другие составляющие сектора безопасности и обороны", - сказал Таран.

Также законом создан институт резервистов-контрактников, которые добровольно будут подписывать контракт.

"На таких резервистов распространится весь комплекс социальных льгот и гарантий, предусмотренных для мобилизованных лиц", - сообщили в Минобороны.

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Военная служба в Украине

30 марта Верховная Рада приняла закон, которым вносятся изменения в законодательные акты о выполнении воинской обязанности и ведении воинского учета (регистрационный номер 3553).

Законом упорядочены вопросы воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, а также вопросы обеспечения надлежащего функционирования Единого государственного реестра призывников.

Среди прочего, документом предусматривается вместо военных комиссариатов создать территориальные центры комплектования, вводится новый вид военной службы - военной службы по призыву лиц из резервистов в особый период, а также усиливается административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Автор: Юлия Петриченко