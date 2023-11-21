Украина сделала решительный поворот в собственной истории и шаг к европейскому будущему.

Мировые лидеры поздравили украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении отметила, что 10 лет назад Украина сделала решительный поворот в собственной истории и шаг к европейскому будущему.

"Десять лет достоинства. И гордости. Стремление к свободе. Холодные зимние ночи Евромайдана навсегда изменили Европу. Сегодня это яснее, чем когда-либо. Будущее Украины - в Европейском Союзе. Будущее, за которое боролся Майдан, наконец началось", - сказала фон дер Ляйен.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что украинцы и ЕС вместе идут в Европу путем, который Украина выбрала 10 лет назад.

"Десять лет назад на Майдане уже можно было услышать, как громко бьется сердце Украины за Европу, полное мужества и надежды на будущее в свободе. Тогда украинцы выбрали путь в Европу - сегодня мы идем им вместе", - написала Бербок в соцсети Х (Twitter).

Украину с Днем Достоинства и свободы поздравил и президент Литвы Гитанас Науседа.

"Объединенные в своем стремлении к справедливости, свободе и демократии, вы оказались непреодолимой силой. В те холодные, суровые месяцы благодаря вашим большим усилиям родилась новая Украина. ... Сегодня, несмотря на жестокую агрессивную войну со стороны России, Украина все больше приближается к Европе", - подчеркнул Науседа.

День Достоинства и свободы

21 ноября - День Достоинства и Свободы в Украине. Один из знаковых государственных праздников был введен в честь двух революций - Оранжевой 2004 года и Революции Достоинства 2013-го. В этом году отмечаем первый юбилей Революции Достоинства.

В более чем 20 странах мира поддержали Революцию Достоинства - кампании прошли в Польше, США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Австрии, Австралии, Бельгии, Грузии, Эстонии, Литве, Норвегии, Швеции, Чехии. Евромайдан стал крупнейшей проевропейской демонстрацией в истории ЕС и самым продолжительным митингом в истории - он непрерывно простоял 92 суток.

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